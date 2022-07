25 anni di sacerdozio di Padre Robert: la cerimonia con l'Arcivescovo Accrocca Messa e festa in parrocchia a San Giovanni di Ceppaloni

Domani, nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in San Giovanni di Ceppaloni (Bn), alle ore 21.00 l’Arcivescovo di Benevento Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Felice Acrocca celebrerà la Santa Messa di ringraziamento al Signore per il Sacerdote Jean Marie Robert Esposito Mpazayino in occasione del suo 25esimo anniversario di sacerdozio (Benevento 12 luglio 1997, San Giovanni 12 luglio 2022).Dopo la Santa messa, ci sarà una piccola festa in Parrocchia per condividere la gioia con Padre Robert e tutta la comunità di San Giovanni e tutti gli amici e amiche di tutto il mondo conosciuti in questi 25 anni.

La festa sarà accompagnata dalla melodia musicale di Angelo D’Onofrio.