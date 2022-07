Ponte, Comune e Pro loco in campo per un parco giochi inclusivo L'obiettivo è poterlo realizzare nei giardini di via Borgo

“Realizzare nei giardini di via Borgo un parco giochi inclusivo, dove i bambini, anche quelli con disabilità, possano giocare insieme: è questo l’obiettivo del Comune di Ponte, insieme alla Pro Loco ‘La Rinascente’”. Ad annunciarlo è Maria Fatima Simeone, consigliera comunale di Ponte delegata dal sindaco Marco Fusco a seguire l’iniziativa, insieme al presidente della Pro Loco ‘La Rinascente’ Davide Fusco.

“Come Comune abbiamo già dei fondi a disposizione - aggiunge la Simeone - ed ora insieme alla Pro Loco ci siamo attivati per reperirne altri anche da privati. Una raccolta fondi che servirà proprio a raggiungere la cifra necessaria per acquistare le attrezzature e i giochi inclusivi e per rendere questo parco giochi luogo simbolo di inclusione e integrazione per tutto il territorio".

Pertanto la delegata al settore ringrazia in primis "la Pro Loco ‘La Rinascente’ per aver sposato sin da subito l’idea e l’obiettivo, poi tutti coloro che sosterranno

questa iniziativa importante e lodevole. Pertanto chi ha intenzione di far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno, sia i cittadini che aziende ed attività produttive, - spiega la Simeone - può contattare la sottoscritta oppure il presidente della Pro Loco ‘La Rinascente’ Davide Fusco; sono poi in programma delle giornate che uniranno la campagna di donazione a momenti di intrattenimento, occasioni per stare insieme e soprattutto per realizzare questo importante traguardo

dedicato ai bambini . Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Aiutateci con un piccolo sforzo per raggiungere un grande obiettivo - conclude Maria Fatima Simeone - facendo sorridere e divertire tutti i bimbi. Nessuno escluso”.