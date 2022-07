La Coldiretti partner delle Olimpiadi Giovanili Masiello: “I Forum Giovani ‘ambasciatori’ del vivere sano”

Tra i partner delle Olimpiadi Giovanili dei Forum in programma a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio c’è anche la Coldiretti che offrirà a tutti i giovani partecipanti un sacchettino di frutta sana e genuina per promuovere il benessere nel corso dell’attività sportiva. Un evento organizzato dai Forum di Ponte e

Torrecuso, patrocinato dai Comuni di Ponte e Torrecuso, Coordinamento Forum Giovani provinciale e dall’Us Acli Benevento. Ed oggi ad intervenire è Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale della Coldiretti:

“Non abbiamo esitato a dare sin da subito il nostro contributo per questo importante appuntamento dei Forum dei Giovani, in programma a Ponte e Torrecuso a fine luglio – afferma Masiello -. Offriremo a tutti un sacchetto di frutta, che proviene direttamente dal nostro territorio, in modo da educare a sani stili di vita i nostri giovani consumatori, consapevoli delle qualità e del valore del patrimonio agricolo sannita. L’obiettivo è indirizzare i giovani verso scelte alimentari corrette e sicure, con prodotti della nostra rete che garantisce l’identità, l’origine e la tracciabilità della filiera. D’altra parte acquistare prodotti locali – sottolinea Masiello – è un segnale di attenzione al proprio territorio ed un sostegno all’economia e all’occupazione. La Coldiretti da sempre tiene insieme sport e sana alimentazione che sono strategici per il nostro benessere e non a caso, qualche mese fa, abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con il Coni Campania dove abbiamo programmato alcune azioni finalizzate alla promozione dello stile di vita della Dieta Mediterranea nell’ambito giovanile sportivo e scolastico su tutto il territorio regionale. E secondo me – conclude Gennarino Masiello – anche i Forum Giovani possono essere gli ‘ambasciatori’ di questo vivere sano . Auguro dunque un buon lavoro a tutta l’organizzazione delle Olimpiadi dei Forum e sono sicuro dell’ottima riuscita dell’evento”.