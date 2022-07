Ceppaloni, questa sera inizia la Porziuncola Dopo due anni di stop riprende la manifestazione della Pro Loco

Il grande giorno è arrivato. Ceppaloni ha indossato il vestito della festa ed è pronto ad aprire le sue porte ai tanti turisti che solitamente raggiungono il piccolo borgo a 12 km da Benevento per la Porziuncola, “Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino”. Questa sera alle 20:30 si apriranno gli stand enogastronomici allestiti dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni. La manifestazione, che è tra le più conosciute, attese e apprezzate dell’intera provincia, durerà fino a martedì 2 agosto. Il menù è quello classico che ha caratterizzato le trentotto edizioni precedenti: fusilli, capocollo, pecorino, anguria e un buon bicchiere di vino locale. Torna anche la Montanara ceppalonese che negli anni ha saputo guadagnarsi il ruolo di regina della manifestazione. Negli altri stand sarà possibile degustare anche un panino con la salsiccia. C’è grande attesa anche per gli spettacoli musicali del Cippofest che prenderanno il via questa sera con il concerto del Triotarantae, musiche della tradizione. “Il ritorno della Porziuncola è un momento importante per la nostra comunità –spiegano gli organizzatori-. Dopo due anni di stop è stato molto complicato ripartire e sicuramente in queste sere non sarà facile gestire la manifestazione. L’emozione di essere tornati però è più grande di tutte le difficoltà che abbiamo trovato e siamo pronti ad ospitare a Ceppaloni i tanti amanti delle sagre che ci faranno visita”.