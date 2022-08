Addio a Padre Robert, oggi i funerali: "Era ormai di famiglia" Il sacerdote scomparso ieri a seguito di un malore

Tutto il Sannio piange Padre Robert, che si è sepento ieri, a 57 anni, probabilmente a causa di un malore fatale.

Padre Jan Marie Robert Esposito Mpazayino, originario del Ruanda, era parroco di San Giovanni di Ceppaloni e da poco aveva celebrato i 25 anni di sacerdozio.

Le esequie, presiedute dall’arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca, avranno luogo oggi: alle ore 17,30 nella chiesa di S. Giovanni Battista in S. Giovanni di Ceppaloni.

Lo hanno ricordato il sindaco Mastella: “Piango un amico, padre Robert, parroco di San Giovanni di Ceppaloni, morto oggi all’improvviso. Sempre sorridente, la nostra comunità lo ha accettato dall’inizio, senza ritrosia. Un prete dell’Africa martoriata, che aveva studiato in Italia e che venne a fare la sua seconda esperienza pastorale nella mia comunità, dopo essere stato vice parroco per diversi anni nella parrocchia Annunziata di Benevento. Lo piango davvero, con il cuore”.

E la senatrice Lonardo: “Oggi è stato un giorno molto triste, in una bella giornata di sole, arriva all’improvviso come un fulmine a ciel sereno, la notizia ferale della morte del nostro amato parroco, padre Robert. Era arrivato 25 anni fa nel nostro bel paesello di S Giovanni, tutto il popolo lo accolse con grande calore…. Fu un ingresso trionfale. Un mese fa festeggio’ in piazza i suoi 25 anni di sacerdozio…grande festa, lui sorridente sempre, era felicissimo .. padre Robert era un amico, , una persona di famiglia…va via e lascia qui in paese bellissimi nipoti, un fratello con una moglie molto carina. Da lassù dovrà pregare per loro. Noi pregheremo per la sua anima, non lo dimenticheremo mai, era molto affezionato a tutti , ed amava ripetere che lui non avrebbe mai abbandonato S Giovanni. Ha mantenuto la promessa, ora riposerà nel nostro camposanto. Caro padre Robert, ci hai solo preceduto.. va per le vie del paradiso e porta a tutti il tuo sorriso accattivante. Pace a te”