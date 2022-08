Apollosa, sport e socialità con il Torneo Green Volley Inaugurata la quattordicesima edizione in programma fino al 28 agosto

Ad Apollosa al via il Torneo di Green Volley, promosso dall’UsAcli “Parrocchia Santa Maria Assunta”, in collaborazione con il comitato provinciale, col patrocinio del Comune di Apollosa. Presenti ieri sera all’inaugurazione della manifestazione: il vice-sindaco, Gelsomino Ciardiello; il consigliere con delega allo sport, Piero Tedesco; don Vincenzo Capozzi, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Apollosa; il presidente provinciale dell’Unione Sportiva ACLI di Benevento, Alessandro Pepe ed il presidente UsAcli di Apollosa, Carmine Corda. Lo speaker ufficiale della manifestazione, Antonio Repola, ha dato la parola ai convenuti per i saluti di benvenuto. La santa benedizione del parroco ha aperto la nuova edizione, le sue parole, la sua presenza, a dimostrazione della grande vicinanza e attenzione al mondo dei giovani e dello sport, hanno emozionato tutti i presenti. A seguire, dopo le note solenni dell’inno di Mameli, sono partite le gare che animeranno il comune sannita nelle prossime settimane, supportate dall’entusiasmo del pubblico sugli spalti. Le squadre iscritte, dieci, si sfideranno inizialmente nella fase a gironi, iniziata ieri sera in Piazza Grasso, con la cerimonia di apertura in presenza delle autorità. La fase finale, invece, si svolgerà dal 25 a domenica 28 agosto 2022, giorno delle finali.

“È il quattordicesimo torneo che, dopo due anni di riposo forzato, siamo riusciti nuovamente ad organizzare. Questo accade quando la piazza risponde e l’amministrazione ti incoraggia e ti sostiene”, ha detto Carmine Corda. “Alle spalle c’è un lavoro silenzioso ma importante di tutto lo staff, dai più giovani ai veterani, che ringrazio

per il loro impegno. A livello organizzativo stiamo migliorando di anno in anno, dato che ognuno vuole fare la sua bella figura, tenendo sempre presente che si tratta di un torneo amatoriale, con lo scopo di promuovere sport, aggregazione e divertimento”, ha concluso.