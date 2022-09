Telese Terme, nuove tariffe Imposta di soggiorno Da uno a 4 euro in base alla sistemazione

Dal primo settembre entrano in vigore le nuove tariffe per l’imposta di soggiorno. Dopo la sospensione dell’applicazione del Regolamento e l’azzeramento della tariffa dell’imposta di Soggiorno nel periodo dell’emergenza pandemica, la Giunta (delibera n. 150 del 21/7/2022) ha approvato le nuove tariffe e il Consiglio Comunale (delibera n. 23 del 20/6/2022) ha approvato il nuovo Regolamento. Nello specifico, in base alla classificazione, l’imposta applicata sarà:

Euro 1,50 da 1 a 3 stelle; Euro 3 da 4 a 5 stelle; Euro 4 superiore a 5 stelle; Euro 1 Strutture extra alberghiere. Inoltre l’amministrazione si è impegnata a esonerare tutti i pubblici esercizi dal pagamento componente del Canone unico patrimoniale relativa all’occupazione (ex Tosap) fino al 31 dicembre p.v. (anziché fino ad aprile come stabilito dal governo), accollandosi il mancato introito al fine di sostenere gli esercenti telesini e aiutarli nella difficile fase di ripresa. Dal primo gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo Regolamento (redatto nel 2021).