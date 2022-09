Memorial Angelo Piteo, sabato la partita del cuore Organizzata una partita tra l'Asd San Marco dei Cavoti ed il Morcone calcio

Sabato 10 settembre a San Marco dei Cavoti si svolgerà la Partita del Cuore in memoria di Angelo Piteo. La manifestazione, organizzata dal Comune di San Marco dei Cavoti, vedrà impegnata l'Asd San Marco dei Cavoti contro il Morcone Calcio. L'appuntamento è per le 19 presso il campo sportivo del centro fortorino per trascorrere un momento di sano sport in ricordo del concittadino Angelo Piteo.