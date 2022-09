Il consiglio approva regolamento per conferimento della cittadinanza onoraria Via libera in aula

Dal consiglio comunale di Limatola via libera al regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria. "Tale istituto consente di attribuire un riconoscimento onorifico nei confronti di persone che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese o per altre rilevanti motivazioni in favore del territorio e/o degli abitanti di Limatola o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità", viene precisato dall'ente al termine della seduta consiliare che in una nota spiega: "Il Regolamento in questione si compone di otto articoli. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio comunale con il voto dei 2/3 degli aventi diritto e l'iniziativa di proposta appartiene al sindaco, a 1/5 dei consiglieri comunali o a cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Con l'approvazione di quest'ultimo Regolamento - spiegano ancora dal gruppo di maggioranza - si conferma lo sforzo dell'Amministrazione comunale di normare i vari aspetti della vita locale non ancora disciplinati".