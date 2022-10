Ospedale Sant'Agata de' Goti, sindaci in Regione: "Avviato confronto virtuoso" Così il primo cittadino di Dugenta al termine dell'audizione in V Commissione a Napoli

“Abbiamo avviato un confronto virtuoso con la Regione Campania”. Così il sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, al termine del confronto in Regione per discutere di sanità nel Sannio e in particolare dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti. Come si ricorderà i primi cittadini di Limatola, Frasso Telesino, Melizzano e Dugenta avevano chiesto e ottenuto un'audizione in V commissione con il presidente Vincenzo Alaia, incontro che si è concretizzato questo pomeriggio a Napoli .

“Il presidente ha dimostrato sensibilità rispetto alle problematiche che da tempo stiamo ponendo e che riguardano i nostri concittadini”, il commento della fascia tricolore che nell'evidenziare positivamente il confronto ha ricordato l'importanza dell'articolo 41 “ormai proposto nel 2019 e che anch'esso era una deroga che il Ministero della Salute all'epoca proponeva per Benevento e la sua provincia. Nel frattempo c'è stato il covid. Quindi noi oggi siamo a chiedere in maniera pragmatica cosa vogliamo fare per dare rassicurazioni ai nostri cittadini, vogliamo renderci conto di cosa si sta organizzando e cosa si intende fare”.

Intanto dalla Commissione l'impegno “a verificare lo stato di attuazione del decreto 41 ed anche a riconvocarci”. Ma il primo cittadino ribadisce: “Dal'altra parte abbiamo sottolineato che il cittadino sannita ha gli stessi diritti di altre realtà più grandi, non bisogna - conclude Di Cerbo - per via della popolazione con numeri ridotti essere soccombenti rispetto alle iniziative dedicate ai grandi centri rispetto a noi che siamo zone interne”.