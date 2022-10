Risparmio energetico, il piano del comune di Apollosa Vertice dell'amministrazione. "Obiettivo "tagliare i costi"

Nel corso di un incontro tenutosi con i Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente, ha sottoposto all’attenzione dei presenti la grave situazione legata all’aumento del costo dell’energia elettrica che impatta in maniera grave sui conti del bilancio dell’Ente, così come evidenziato dai competenti uffici comunali. La grave crisi energetica che sta interessando il mondo occidentale, con gli inarrestabili aumenti delle tariffe, non risparmia nessuno neanche i Comuni.

Per questo all’esito dello stesso incontro, tutti i presenti, con grande senso di responsabilità e di collaborazione, hanno concordato un piano di razionalizzazione energetica prevedendo lo spegnimento di parte della pubblica illuminazione. Una decisione doverosa per la tenuta dei conti del Comune in questo particolare momento storico dove gli Enti sono chiamati a fare delle scelte anche se dolorose.