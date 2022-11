XIX Giornata mondiale del cuore, prevenzione in piazza a Guardia Sanframondi L'iniziativa dell'associazione Gli amici del cuore

Giornata dedicata alla prevenzione a Guardia Sanframondi. Sabato 5 novembre, presso la sala dell’Associazione Guardiese gli Amici del Cuore, sono state svolte visite specialistiche per la valutazione dei fattori di rischio cardio e cerebrovascolari, condotte in maniera volontaria dai dottori Giovanni Pigna (medico Patologo Clinico PhD in Malattie dei Lipidi), Antonio Renna (medico specialista Neurologo) ed Aureliano Ciervo Ricercatore Nutrizionista.

"Punto focale della giornata è stata l’esecuzione di ecografie ecocolordoppler dei vasi carotidei da parte dello specialista neurologo Renna, supportata dalla valutazione del rischio individuale per malattia vascolare svolta dal dottor Pigna. Il dottor Ciervo ha, infine, raccolto parametri e dati clinici utili a proporre un piano alimentare adeguato al regime di prevenzione identificato per paziente".

Carlo Labagnara, Presidente dell’Associazione, ha poi racchiuso nelle sue parole di "piacevole e soddisfatto commento il significato di queste giornate, ovvero la necessità di stimolare la popolazione a guardare con occhio critico la propria salute, per non sottovalutare aspetti importanti, affidandosi dove necessario alle indicazioni mediche. Lo scopo raggiunto, tuttavia, è stato quello di identificare soggetti più a rischio meritevoli di approfondimento specialistico, tanti altri in corretto controllo terapeutico e per alcuni è stato rilevato segno di danno vascolare precoce seppur in maniera del tutto asintomatica. Certamente, conclude Labagnara, tali eventi avranno prosieguo coltivando la “mission” dell’Associazione".