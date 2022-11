Realizzazione rete fognaria e depuratore Vitulano, ok al progetto definitivo Mascolo: Procediamo verso il superamento delle procedure di infrazione europee sul sistema fognario

Via libera ai lavori di realizzazione della rete fognaria e dell’impianto di depurazione nella località Santo Stefano del Comune di Vitulano. Lo ha stabilito il Comitato Esecutivo guidato dal Presidente Luca Mascolo nel corso della seduta di martedì 8 novembre nel corso della quale l’assise ha approvato il progetto definitivo per un investimento di quasi 2 milioni di euro (1.990.000 €).

L’intervento è tra quelli inseriti nell’accordo di programma siglato da EIC, Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Commissariato Unico per la Depurazione e Regione Campania del valore complessivo di circa 170 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico integrato della Campania ed il superamento delle procedure di infrazione europee legate al sistema fognario e depurativo che costano all’Italia multe salate. Saranno realizzati 5 chilometri di rete fognaria, un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue per una potenzialità di 500 Abitanti Equivalenti e due impianti di sollevamento.

Un intervento strategico, previsto dal Piano d’Ambito Regionale in quanto inderogabile per il superamento delle criticità rilevate nel sistema fognario e depurativo del Comune di Vitulano. «Si tratta di un intervento previsto dal Piano d’Ambito Regionale in quanto inderogabile per il superamento delle criticità rilevate nel sistema fognario e depurativo del Comune di Vitulano». «Abbiamo il difficile compito di mettere ordine in un settore che sconta ritardi decennali» prosegue il numero uno di EIC. «Superare le procedure di infrazione europee legate alla depurazione rappresenta un traguardo che la Campania aspetta da tempo e che vogliamo raggiungere il prima possibile. Il raggiungimento di questo obiettivo si tradurrà nel risparmio dei circa 60 milioni di euro che l’Italia versa a Bruxelles ogni anno e consentirà la realizzazione di infrastrutture indispensabili per per offrire ai cittadini campani un servizio efficiente».