Nuove corse scolastiche a Bucciano: arriva la conferma, ecco quando e dove Il sindaco Matera: risposte concrete a genitori e studenti

Arriva il via libera per l'istituzione di nuove corse scolastiche nel comune di Bucciano. Ad annunciarlo il comune ricordando che “nelle scorse settimane, l'amministrazione comunale si era fatta interprete e portavoce dei sentimenti di preoccupazione e disagio da parte di studenti e genitori del comune caudino, che chiedevano a gran voce l'istituzione di una corsa scolastica che da Bucciano, consentisse agli studenti di raggiungere la vicina Airola.

L'ente caudino si era così speso in prima persona con l'Air, azienda che gestisce il trasporto pubblico in Campania, affinché tale corsa ripristinasse nei fatti, una corsa scolastica da sempre esistita”.

Nuove corse corse per studenti e genitori

“Nelle scorse ore – prosegue l'Ente – è stato ufficializzato da parte di Air, che a partire dal prossimo 14 novembre, saranno istituite ben quattro corse che consentiranno agli studenti di Bucciano, di poter raggiungere gli istituti scolastici di Airola, ad inizio e fine giornata”.

Il sindaco Matera: risposte concrete ai genitori

Soddisfazione in tal senso è stata espressa dal sindaco di Bucciano e senatore, Domenico Matera: “Desidero ringraziare a nome personale e di tutta l'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, i vertici di Air Campania ed in particolare del presidente Anthony Acconcia, che fin da subito si è reso disponibile nel trovare una soluzione. Un lavoro rapido e sinergico - ha proseguito Matera - che ha consentito di dare risposte concrete a genitori e studenti e che dimostra quanto il dialogo tra enti ed istituzioni, quando proficuo, può portare alla risoluzione dei problemi in tempi brevi. Siamo davvero molto soddisfatti".

Il vicesindaco Ciambriello: risultato importante per la comunità

Il vicesindaco di Bucciano, Samuele Ciambriello, che nei giorni scorsi era stato impegnato in alcuni sopralluoghi proprio con la struttura tecnica di Air: "Siamo estremamente soddisfatti, perché ancora una volta abbiamo lavorato per il bene comune, rispondendo alle istanze di tante famiglie, che nelle ultime settimane si erano viste costrette ad organizzarsi per accompagnare i proprio figli a scuola. Essere un buon amministratore - ha concluso Ciambriello - significa lavorare nell'interesse esclusivo della comunità e dei suoi cittadini, ed il lavoro della amministrazione di cui mi onoro di far parte, ha sempre seguito questa direzione. Continueremo ad anteporre il bene della collettività dinanzi ad ogni cosa"