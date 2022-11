Istituto De' Liguori di Sant'Agata de' Goti: nuova corsa per bus da Moiano Ad annunciarlo la dirigente scolastica, Maria Rosaria Icolaro

Nuova corsa da Moiano per gli studenti che devono raggiungere quotidianamente l'Istruzione Superiore "De' Liguori" di Sant'Agata de' Goti. Potenziato, infatti, il collegamento dal paese. E' la stessa Dirigente, Maria Rosaria Icolaro, ad annunciarlo attraverso un messaggio diramato anche alle famiglie

Il messaggio della dirigente alle famiglie

"Ad esito delle ininterrotte interlocuzioni con Air Campania e Ente Regione ha trovato soluzione favorevole per gli studenti del Dè Liguori, provenienti da Moiano, la criticità emersa relativa al servizio di trasporto scolastico. Pertanto, a far data da lunedi 14 novembre 2022 è attiva una corsa scolastica bis, con

partenza da Moiano alle ore 7:50, che si aggiunge a quella delle 7:40. Aggiungo - prosegue la Dirigente scolastica - che sono particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto, in quanto il potenziamento della seconda corsa di “Trasporto Scolastico” consente agli studenti e alle loro famiglie di superare le difficoltà evidenziatesi all’indomani dell’avvio delle attività didattiche proprio sul territorio moianese e che mi hanno sin da subito vista impegnata nella risoluzione della problematica, avviando proficua interlocuzione con l’Azienda Air Campania e con Ente Regione, che si è positivamente conclusa a favore dei cittadini a garanzia del diritto allo studio".

Infine, la Dirigente scolastica Maria Rosaria Icolaro ha voluto esprimere ringraziamento all'indirizzo di "tutti coloro che operano nell’ambito delle proprie specifiche competenze per assicurare la qualità del servizio pubblico".