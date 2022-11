Caporaso con l'Anc per la celebrazione in onore della Virgo Fidelis Il sindaco di Telese: occasione per ricordare l’esempio e la dedizione al servizio

Si è svolta presso il Santuario Madonna delle Grazie di Cerreto Sannita la celebrazione in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) – sezione di Telese Terme e del sindaco di Telese Terme.

“Con grande gioia partecipo alle iniziative dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri – ha commentato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Con tutti loro si è creato un legame forte, di stima e di amicizia, oltre al fatto che condividiamo valori di grande significato per tutti noi italiani, come la patria. Questa celebrazione ha rappresentato, per me, anche l’occasione per ricordare l’esempio e la dedizione al servizio in favore della collettività espressi da tutti i carabinieri, in particolare da quelli che hanno offerto la loro vita nell’adempimento del dovere; e anche per ringraziare tutti i carabinieri, in modo particolare i militari della nostra stazione di Telese Terme ai quali va la nostra profonda gratitudine”.