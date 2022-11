Forza Italia Sannio: aderisce Liviero da San Nazzaro Rubano: "Amministratore capace: contribuirà allo sviluppo del partito"

Liviero Pellegrino, Consigliere Comunale di San Nazzaro con delega alle politiche sociali e secondo eletto nelle precedenti elezioni comunali aderisce a Forza Italia.

“Le capacità amministrative di Liviero Pellegrino saranno importanti per la crescita del partito e per lo sviluppo del territorio. Forza Italia sta costruendo in ogni Comune una squadra coesa e attenta alle istanze della cittadinanza – dichiara l’Onorevole Rubano. La nostra squadra, infatti, si sta ramificando quotidianamente in tutte le aree del Sannio e dell’Alto Casertano. Siamo una forza politica attrattiva perché riusciamo a costruire un legame concreto tra il territorio ed il Governo.” Così il Commissario provinciale di Forza Italia, l’On. Francesco Maria Rubano.