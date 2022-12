Lavoro e crescita economica, Caporaso traccia il bilancio "Ecco alcuni degli obiettivi raggiunti"

“Ci avviamo a chiudere un anno ancora difficile per le pubbliche amministrazioni e lo facciamo, ciò nonostante, soddisfatti dei molti risultati conseguiti a Telese, che ci consentono di guardare al futuro con ottimismo”. Inizia così l'intervento del sindaco Giovanni Caporaso che traccia il bilancio dell'anno che si avvia a conclusione e ricorda i punti principali dell'azione amministrativa nel comune della Valle Telesina.

“Il 2023 ci vedrà impegnati sempre su più fronti per realizzare tutti i punti del nostro programma – assicura Caporaso -, intanto proviamo a tracciare un bilancio di quanto fatto fin qui. Un bilancio estremamente positivo che riguarda vari aspetti della nostra attività. Uno, in modo particolare, è legato al lavoro e all’occupazione, tema che sta particolarmente a cuore a questa amministrazione, soprattutto in questo momento storico di grande affanno per l’economia. Chiariamo: nessun sindaco può creare posti di lavoro, né questo è stato mai promesso. Tuttavia, come ampiamente detto nel programma elettorale di questa amministrazione si possono favorire opportunità di sviluppo e crescita delle imprese per creare occupazione. E possono anche essere fornite informazioni utili ai disoccupati affinché sappiano dove e come cercare lavoro”. Ed aggiunge: “Un esempio, in tal senso, riguarda la delibera di giunta del 17/12/2020 con la quale il Comune di Telese ha chiesto ed ottenuto l’accreditamento presso Invitalia sulla misura Resto al Sud, nonché l’accreditamento presso Ente nazionale Microcredito al fine di offrire informazioni ai giovani disoccupati che volessero aprire una nuova attività imprenditoriale. Lo sportello è da tempo operativo e la prenotazione dei colloqui può essere fatta tramite il portale Invitalia. Ben presto sarà operativo un centro stabile di informazioni presso la sede del Comune”.

Turismo e commercio

“Inoltre – prosegue il primo cittadino - con delibera di giunta del 12 ottobre 2021 il Comune di Telese ha chiesto ed ottenuto di essere inserito nel Distretto turistico del Matese, recuperando un antico ritardo, il che porterà nuove opportunità di crescita alle imprese del territorio e, sperabilmente, una conseguente crescita occupazionale. Altra preziosa opportunità questa amministrazione l’ha colta e formalizzata con la delibera di consiglio del 20/09/2022, grazie alla quale il Comune di Telese ha approvato, in qualità di capofila, la costituzione del Distretto commerciale valle telesina, il cui iter amministrativo è in via di completamento e che porterà nuove opportunità di crescita alle imprese del territorio. In questo contesto, nel mese di ottobre 2022 il Comune di Telese ha ottenuto la richiesta di adesione di una delle più importanti Agenzie per il lavoro in Campania, al Distretto commerciale valle telesina, al fine di avviare il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) mediante uno sportello informativo e consulenziale (completamente gratuito) rivolto ai disoccupati e che proporrà sia incentivi per le assunzioni sia corsi di formazione volti alla riqualificazione dei lavoratori stessi”.

Il sindaco Caporaso: il nostro impegno per il futuro di Telese

“Sono e siamo convinti che questo sia il modo più utile e serio di fare politica, e quindi di amministrare – commenta il primo cittadino di Telese Terme -. È con lo sguardo proteso al futuro che in questi anni abbiamo cercato di realizzare politiche di ampio respiro, in grado di produrre risultati concreti non solo nell’immediato ma anche per gli anni a venire. Non vogliamo prenderci chissà quali meriti – conclude Caporaso – ma ci teniamo a sottolineare che il nostro impegno è e sarà sempre massimo, finalizzato al bene di Telese, delle nostre famiglie, delle nostre imprese, e orientato a garantire stabilità nel presente e una visione per il domani”.