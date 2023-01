Telese Terme: sostegno a Fondazione Telethon e alla comunità ucraina L'assegno consegnato ai promotori locali della fondazione per sostenere la ricerca

"Raccolti 3600 euro per la Fondazione Telethon a Telese Terme. L’assegno simbolico è stato consegnato al sindaco di Telese Terme dagli promotori locali della Fondazione che ha chiuso il 2022 con una raccolta fondi complessiva che supera i 56 milioni e 500 mila euro per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare". Ad annunciarlo il sindaco della cittadina termale, Giovanni Caporaso.

Proprio a chiusura di un anno di attività il Direttore Generale di Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli ha sottolineato: “Grazie al contributo di tutti i donatori Fondazione Telethon potrà continuare a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro e, costi quel che costi, anche i bambini affetti da una malattia genetica rara possano crescere guardando al futuro come tutti gli altri”.

Sempre ieri, nell’edificio comunale, una rappresentanza della comunità ucraina ha donato all’amministrazione comunale e alla cittadinanza un piatto in ceramica, come "ringraziamento per il sostegno e l’aiuto concreto della città di Telese Terme nei confronti della popolazione ucraina, che unitamente alle migliaia di associazioni in Italia ha partecipato alla raccolta solidale di indumenti, cibo, medicinali e denaro inviate, poi, alla popolazione ucraina".

“Sono testimonianze che ci commuovono e ci spingono a fare sempre di più per sostenere con azioni concrete ogni tipo di iniziativa che abbia la solidarietà al primo posto – afferma il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Un grazie va a tutti coloro che si impegnano attivamente sia nell’organizzazione che partecipando in prima persona. Del resto Telese non si è mai tirata indietro quando si è trattato di aiutare il prossimo perché la nostra è una comunità dal cuore grande”.