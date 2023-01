Stefanelli aderisce a Fratelli d'Italia Sannio L'ingresso del consigliere comunale di Circello e assessore alla comunità montana Titerno Tammaro

Fratelli d'Italia Sannio annuncia l'adesione al partito Fulvio Stefanelli, consigliere comunale di Circello e Assessore alla Comunità Montana Tammaro-Titerno.

Il senatore Domenico Matera, Coordinatore provinciale di FdI Sannio commenta: "Si rafforza la pattuglia di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Circello a sostegno del buon lavoro del Sindaco Golia, rappresentato ottimamente dai consiglieri Annarita Nelson e Carmine Sauro, che saluto e ringrazio per il quotidiano lavoro che svolgono nelle attività del partito e non solo. L'ingresso in Fratelli d'Italia di Fulvio Stefanelli concretizza ulteriormente il radicamento sul territorio che il nostro partito sta raggiungendo nel Sannio. Fulvio è un elemento di valore e di esperienza che saprà contribuire alla crescita del partito a Circello e nella provincia di Benevento. Benvenuto".

"Ho scelto Fratelli d'Italia perché tra tutti è l'unico partito che, non solo in campagna elettorale, guarda ai comuni della provincia con la giusta attenzione. Per questo voglio dare attivamente il mio contributo e raggiungere gli ambiziosi obiettivi che insieme ci siamo prefissati". Così Fulvio Stefanelli, Assessore alla Comunità Montana e Consigliere di Circello.