Un po' di Sannio a Sanremo: le prelibatezze di Guarino al festival Prodotti biologici d'eccellenza dell'azienda di Montesarchio protagonisti alla manifestazione

C'è un po' di Sannio a Sanremo. Sì perché l'azienda Coldiretti “Guarino Natural Garden” di Montesarchio sarà presente al festival con i suoi prodotti.

La chef Rosalba Marte servirà infatti alla cena di gala del festival piatti e dolci(per adesso assolutamente top secret) a base di pasta, passate e prodotti biologici come il datterino giallo e rosso e anche confetture dell'azienda biologica di Montesarchio.

Una grande soddisfazione per un'azienda a conduzione familiare e guidata da giovani under 40 che hanno avuto il coraggio di innovare e allo stesso tempo puntare sul biologico e sulla filiera cortissima. Nei prodotti che Guarino Natural porterà anche a Sanremo è possibile seguire ogni singolo passaggio: dalla semina alla cura della pianta, dalla raccolta al confezionamento del prodotto, dando quindi materie prime controllate secondo scrupolose procedure. Un fiore all'occhiello per il Sannio, per la Valle Caudina e un'altra delle numerosissime eccellenze targate Coldiretti, tutela dell'italianità alla conquista di un evento che dell'italianità è uno dei massimi esempi.