Don Lorenzo Varrecchia nuovo parroco di Beltiglio e San Giovanni Il sindaco De Blasio: "Certo che proseguirà la collaborazione avviata dai predecessori"

L'Arcivescovo Accrocca ha nominato sacerdote don Lorenzo Varrecchia, Parroco del “Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria” in Beltiglio fraz. di Ceppaloni (BN) e di “San Giovanni Battista” in San Giovanni fraz. di Ceppaloni (BN), in data 13 febbraio 2023;

"Desidero porgere fin da ora il benvenuto a don Lorenzo Varrecchia nella nostra comunità grato all'arcivescovo per l'attesa nomina. Da parte dell'aministrazione comunale possiamo assicurare la massima disponibilità all'ascolto al confronto al sostegno. Siamo certi che potremo proseguire la proficua collaborazione che già si era instaurata con i parroci precedenti, l'amato e mai dimenticato Don Robert, Don Paolo e anche se per poco con Don Michele" questo il messaggio di benvenuto del sindaco di Ceppaloni Ettore De Blasio