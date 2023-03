Elezioni a Montesarchio, Marcella Sorrentino appoggia Sandomenico Il candidato sindaco: "Siamo riusciti a trovare identità di vedute e di programmi"

“È con sincero piacere e soddisfazione che accolgo la decisione dell’avvocato e consigliera comunale Marcella Sorrentino di condividere e sostenere con la sua ricandidatura il percorso che stiamo progettando insieme ai tanti cittadini che hanno già scelto di partecipare a questo progetto di rilancio della città di Montesarchio”. Così in una nota il prossimo candidato sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico che annuncia l'adesione al progetto politico della Sorrentino.

“Vorrei anche dire – rimarca l'aspirante primo cittadino che scenderà in campo in contrapposizione all'amministrazione uscente - che sin dalle prime interlocuzioni siamo riusciti a trovare identità di vedute e di programmi. Abbiamo davanti a noi un lavoro che richiede impegno e tanta condivisione, che obbliga tutti noi a impegnare seriamente per consentire alla nostra comunità di tornare a sentirsi attrice e motrice della valle Caudina.

“La mia scelta di continuare con una nuova sfida era scontata – ha invece dichiarato Marcella Sorrentino - ma ciò che fortemente cercavo per farlo era la motivazione che mi potesse rendere utile a spendermi per il bene della mia comunità. La lista a cui ho deciso di aderire, guidata dall’avvocato Carmelo Sandomenico, ha tutti i presupposti per lavorare con diligenza, serietà e voglia di fare nell’interesse di tutti.

“Ringrazio a nome mio personale e dell’intero gruppo – conclude Sandomenico -, che ogni giorno cresce sempre più, Marcella Sorrentino per la sua scelta, ultima, ma non ultima, di una coalizione civica che sa essere inclusiva e solidale”.