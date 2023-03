Bucciano, il Comune diventa digitale Nuovi servizi per rendere ancora più immediato il rapporto tra il cittadino e l'Ente

Per avvicinare, ancor di più, l'Ente comunale alla Comunità grazie al "ponte" rappresentato dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione.

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Matera, sfruttando le possibilità del Pnrr, ha conquistato un nuovo finanziamento - per 156.000 euro - che consentirà di attivare una serie di servizi che agevoleranno e renderanno più immediato il rapporto tra il cittadino ed il Municipio.

Nel dettaglio, saranno attivati: una piattaforma digitale che permetterà di dialogare con i cittadini attraverso l'applicazione Spid-Cie; Un portale per i pagamenti digitali per quelli che si servono del circuito Pago-Pa; Notifiche digitali di atti; La ristrutturazione del sito internet istituzionale grazie al quale i cittadini potranno relazionarsi con gli Uffici per presentare istanze ed accedere a servizi comunali quali mensa e trasporto scolastici, sportello edilizia e per poter avere nozione della propria situazione tributaria.

Tutto questo si tradurrà in rapporti rapidi, immediati, esperibili direttamente dal proprio smartphone o pc, senza più doversi necessariamente recare fisicamente agli sportelli. Un Municipio che diventerà realmente a portata di cittadino.

"Chiudiamo questa consiliatura con l'attivazione di un nuovo importante servizio per la nostra cittadinanza - commenta il sindaco Matera, giunto ad appendice dei suoi tre mandati - Abbiamo trasformato Bucciano in tutti i suoi ambiti, in tutti i suoi settori. Che sempre più si possa parlare della nostra Comunità come esempio cui guardare con ammirazione".