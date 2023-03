Parco Taburno: un corso per conoscere il patrimonio geologico e ambientale L'iniziativa rivolta ai docenti delle scuole del territorio

Ancora un percorso promosso dall'Ente parco regionale del Taburno Camposauro per far conoscere l'area protetta e le sue caratteristiche. Questa volta l'iniziativa è rivolta ai docenti delle scuole del territorio. Saranno circa trenta, infatti, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti nell’area Parco a partecipare il giorno 30 marzo alle ore 9 nella sala riunioni dell’Ente Parco, al primo corso di formazione dal titolo 'Il patrimonio geologico e ambientale strumento di consapevolezza e di educazione alla sostenibilità del Parco Regionale del Taburno-Camposauro”.

“L’iniziativa – spiegano dall'Ente parco - rientra nell’ambito della Settimana del Taburno-Camposauro GeoPark. Il corso sarà suddiviso in due moduli. Il primo modulo vedrà in aula il professore dell’Università del Sannio Alessio Valente, esperto di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica, mentre il secondo modulo sarà presentato dal professore Bruno Paura dell'Unimol in qualità di esperto di Scienze e tecnologie Agrarie e Forestali”.