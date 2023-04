Medio Calore. Nasce UNAC, l'associazione di volontariato e protezione civile Unione Nazionale Arma dei Carabinieri

Si è costituita, con la presenza in assemblea di tutti coloro che hanno partecipato al corso di formazione base in materia di formazione sicurezza e operatore antincendio per i volontari e protezione civile, l'associazione senza scopo di lucro UNAC ODV- Unione Nazionale Arma dei Carabinieri, Volontariato e Protezione Civile.

L'associazione punta ad operare in tutto il territorio del Medio Calore in collaborazione con i comuni di San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, Calvi, San Nicola Manfredi e ha come scopo la promozione, gestione e organizzazione in Italia e all'estero di progetti di volontariato sociale, socio-sanitario e di protezione civile unitamente ad attività ricreative, culturali, sportive, turistiche, assistenziali, di formazione professionale e di tutela dei beni culturali e ambientali con riferimento specifico ai giovani e alla terza età nell'ambito della prevenzione e della sicurezza.

I presenti all'assemblea hanno eletto il consiglio direttivo che è così composto: Presidente: Alessandro Chiavelli; Vicepresidente con delega alla organizzazione tecnica e logistica: Attilio Petrillo; Consiglieri: Alessandra Sorice con delega a segretaria; Francesco Truocchio, con delega a tesoriere; Giorgia Polito, Gerardo Casiello, Francesca Liguori, Luigi Acero, Adriano Ciarcia con delega a revisori dei conti; Massimo Cecere, revisore supplente. La sede legale e sociale della associazione è a San Giorgio del Sannio.

Il presidente e il consiglio direttivo, al termine dei lavori hanno ringraziato l'amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio "per la fattiva collaborazione profusa, unitamente alla presidenza regionale UNAC, dell'avvocato Letizia Gaetano, per l'esito realizzato".