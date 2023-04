Gli studenti del Liceo "Virgilio" di San Giorgio a lezione di "Archeologia" Visita alla chiesa di Santa Sofia, al Museo del Sannio e incontro con il funzionario Foresta

È stata una mattinata intensa per quindici studenti del Liceo classico “Virgilio” di San Giorgio del Sannio che stamani hanno visitato il complesso di Santa Sofia, il Museo del Sannio e poi hanno incontrato Simone Foresta, funzionario archeologo della “Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento”, per una lezione speciale sull’ “Archeologia urbana: dalla tutela alla valorizzazione”, all’ombra dell’Arco di Traiano.

Si è trattato di uno dei sopralluoghi previsti dal PCTO realizzato in collaborazione con il DiLBeC, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Vanvitelli”, dal titolo “ARCHEO” (Archaeological Research, Cultural Heritage and Earthenware Objects/ricerca archeologica, patrimonio culturale e oggetti di terracotta) che si propone di fornire agli studenti gli elementi basilari della scienza archeologica, offrendo una preparazione di base non settoriale, ma critica e con un approccio multidisciplinare, oltreché incentrata sulla professionalizzazione sul piano delle competenze.

Il progetto, attualmente in corso, è curato dalle proff.sse Silvana Rapuano, Ricercatrice TD B di Archeologia Cristiana e Medievale del DiLBeC e Veturia Zarro, docente di lettere dell’IIS “Virgilio”.

Gran parte del progetto è stato già svolto attraverso lezioni frontali in presenza, incentrate sui vari aspetti metodologici della ricerca archeologica, e attività laboratoriali per un totale di 15 ore (attività a cui hanno partecipato, oltre le curatrici del corso, la Prof.ssa Paola Carfora, docente di Aerotopografia e Rilievo e Analisi tecnica dei monumenti antichi del DiLBeC e la dott.ssa Carla Rita De Rosa).

Altre 15 ore sono previste per i sopralluoghi, tra cui quello di oggi.

Dopo una approfondita e dettagliata visita al Museo del Sannio, guidata dal dott. Lester Lonardo, cultore della materia di Archeologia Cristiana e Medievale del DiLBeC, gli studenti si sono recati presso l’Arco di Traiano, accompagnati dai loro docenti Veturia Zarro e Luigi Ciarmoli, dove sono stati accolti dal dott. Foresta.

Simone Foresta ha tenuto una lezione magistrale sul tema della conservazione, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali. Si è soffermato sulle azioni di tutela svolte dalla Soprintendenza, illustrando i compiti e la storia di tale Istituzione e indicando quanto precocemente in Italia, rispetto ad altri stati, ci siano state delle leggi che tutelino i beni storici, artistici e archeologici.

Poi ha descritto la pluristratificata città di Benevento, evidenziando l’impossibilità di cogliere tutti gli elementi delle realtà passate. Ha posto l’accento sulla sensibilità rispetto al passato e alla visione dello stesso che cambiano nel tempo. Ma soprattutto si è focalizzato sull’importanza degli studi classici e come essi ci aiutino a comprendere la nostra storia e il nostro presente.

Ha terminato dicendo che al di là delle ricostruzioni delle fasi archeologiche, noi potremmo conoscere solo una minima parte del passato, ma il passato ci guida comunque nella conoscenza del presente, come ha scritto Ennio Flaiano “faccio progetti solo per il passato”.