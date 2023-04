Elezioni comunali Montesarchio: ecco "13001" la lista di Sandomenico "Un connubio tra vecchio e nuovo ma soprattutto persone coese"

È stata presentata ufficialmente, questa mattina, presso gli uffici del Comune di Montesarchio, la Lista ‘13001’ con Carmelo Sandomenico Sindaco. Oltra alla lista, che è stata portata all’ufficio elettorale da Bruno Ferraro e Roberta Sandomenico, è stato consegnato anche il programma elettorale ed il simbolo scelto per questa tornata elettorale del 14 e 15 maggio. “Sono entusiasta e motivato - dichiara Sandomenico – per questa avvincente sfida. Da oggi inizia ufficialmente la campagna elettorale, dove porteremo nel corso di questo mese che ci separa dal voto, le idee ed i progetti che abbiamo studiato per Montesarchio”. “Il nome scelto per questa compagine - prosegue il candidato Sindaco - è già un modo per far capire il modello inclusivo che vogliamo per la nostra città. La squadra, poi, è un connubio tra il “vecchio” e il “nuovo”, ma, soprattutto, persone coese, competenti e determinate. Ciò che unisce tutti i candidati al Consiglio comunale, è l’amore per Montesarchio. Non vediamo l’ora - conclude il candidato Sindaco, Carmelo Sandomenico - di continuare ad incontrare le persone per le strade e nelle piazze, per restituire tutto l’affetto che già ci hanno dimostrato”.

Questi i componenti della Lista ‘13001’ a sostegno del candidato Sindaco, Carmelo Sandomenico: Domenico (detto Nico) Ambrosone, Giovanni Campobasso, Morena Cecere, Chiara Damiano, Antonio De Mizio, Michele Del Giacco, Anna (detta Anna Maria) Iachetta, Nunzio Nazzaro, Giuseppe (detto Bepy) Izzo, Angela Papa, Tullia Savignano, Umberto Schipani, Pietrantonio (detto Pietro) Mauriello, Marcella Sorrentino, Cesare Striani e Palma Viscione.