Campionato regionale di canoa: III edizione alla Diga di Campolattaro Il sindaco Paglia: "Lieti di ospitare un evento di tale valenza sportiva"

Il giorno 22 aprile alle ore 11, presso la Sala Consiliare del Comune di Campolattaro, è in programma la conferenza stampa di presentazione della III edizione del Campionato Regionale Open Canoa Sprint, ospitata sulla Diga di Campolattaro domenica 23 aprile, a partire dalle ore 10.

Saranno presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il presidente di Asea, Giovanni Mastrocinque, il sindaco di Campolattaro, Simone Paglia, il presidente del Comitato regionale campano della Federazione Italiana Canoa Kayak, Fabiano Roma e il presidente dell'asd CanoaVela Lago di Campolattaro, Marco Melorio. Parteciperanno all'incontro anche gli altri sindaci del territorio.

La manifestazione è promossa dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e da ASD Canoavela Lago di Campolattaro, con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Benevento, ente gestore della diga sul lago di Campolattaro attraverso la Società partecipata ASEA, e dal Comune di Campolattaro.

Un ottimo lavoro portato avanti, dunque, dall'Asd CanoaVela di Campolattaro e dal Comitato regionale FICK, organizzatori dell’evento, supportati dall’amministrazione comunale di Campolattaro.

''Siamo molto orgogliosi come amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco del centro sannita, Simone Paglia – di ospitare nuovamente un evento di tale valenza sportiva che vedrà società sportive da tutta la Campania e non solo. La Diga come volano di sviluppo economico e turistico. Voglio ringraziare - conclude il primo cittadino - Asea e la Provincia di Benevento per la collaborazione instaurata, frutto di un lavoro sinergico che punta al rilancio dei nostri territori e delle aree interne''.

“Quest’anno ci siamo preparati al meglio per rendere la manifestazione accessibile a tutti. – ha commentato Marco Melorio, presidente dell’Asd Canoa Kayak Campolattaro -. Il nostro impegno è quello di rendere l’evento un appuntamento fisso ogni anno e ricco di una offerta variegata che consenta a tutti i partecipanti di svolgere varie attività oltre a tutte quelle legate alle canoe e kayak. Un ringraziamento a tutte le associazioni che stanno collaborando con noi, come la “Wind and Fire Balloons” di Fragneto Monforte che farà voli vincolati di mongolfiera sulla diga, la Compagnia della Vela Salerno per le dimostrazioni con barca a vela, l’Associazione Magà per il trekking, e tanto altro. Vi invito, dunque, a non mancare”.