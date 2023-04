Ambulanze senza medici, Caporaso: "Al momento nessuna conferma" Il sindaco di Telese: "Attenzione alta: serve voce comune per dar voce alle nostre istanze"

“Sto seguendo con estrema attenzione la questione del riassetto della rete 118. Ho già avuto un colloquio con il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe il quale mi ha spiegato che nessuna decisione è stata assunta e si tratta solo di voci e ipotesi che non hanno, al momento, nessuna conferma”.

Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, in merito alla notizia fatta circolare nei giorni scorsi su una presunta riorganizzazione della dislocazione delle ambulanze medicalizzate e delle automediche sul territorio sannita.

“Tutto questo per dire – conclude Caporaso – che sulla questione sanità, prioritaria per le nostre comunità, come su altre questioni, l’attenzione è sempre alta e non verrà lasciato spazio a decisioni che potrebbero penalizzarci. Sottolineo anche l’importanza di far sentire una voce comune, quella di più di 20 sindaci del consorzio, per dare maggiore forza alle nostre istanze e alle ragioni dei nostri territori”.