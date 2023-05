Al Castello dell'Ettore di Apice la giornata nazionale dei Castelli Domani alle 10 ad Apice

«Il Castello dell'Ettore sarà protagonista delle Giornate Nazionali dei Castelli, aprendo questa domenica il secondo giorno degli eventi previsti in Regione Campania. Il convegno è fissato per domani 14 maggio alle ore 10 presso il Castello dell’Ettore di Apice. L' evento è stato organizzato dall'Istituto Italiano Castelli della Campania in collaborazione con l'Archeoclub d’Italia sede di Apice con il patrocinio del comune di Apice, della provincia di Benevento, del Ministero della Cultura e del Consiglio Europeo. Sarà un momento in cui, grazie anche al contributo di vari esperti, si cercherà di ricostruire e ripercorrere la storia del nostro castello e di evidenziare l'importanza strategica che ha avuto nel corso dei secoli, sin dalla sua edificazione».

Così il presidente Archeoclub d’Italia di Apice “Apicium” Alessio Errico.

Ad aprire il convegno, ci saranno i saluti di Angelo Pepe, sindaco di Apice, Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, Leonardo di Mauro, presidente Istituto Italiano Castelli, Alessio Errico, presidente Archeoclub d'Italia sede di Apice, Luigi Maglio, vicepresidente Ist. Italiano Castelli – Campania. Seguirà un intermezzo musicale a cura della

professoressa Assuntina Paradiso, docente di violoncello. Gli interventi tecnici saranno invece affidati ad Antonio Mesisca, archeologo e direttore tecnico-scientifico Archeoclub di Apice, Francesco Bove, architetto e referente Istituto Italiano Castelli, Gennaro Giangregorio, architetto ed ex direttore dei Lavori di recupero del Castello dell'Ettore, Gennaro Leva, soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento. Previste infine visite guidate.