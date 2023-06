"Il dono della musica" per i trecento anni di presenza francescana ad Airola L'iniziativa dell’Orchestra e del Coro del Liceo musicale Lombardi

Serata delle grandi occasioni e delle forti emozioni quella vissuta il 31 maggio nel Teatro comunale di Airola. Ad accogliere i cittadini e le autorità civili e religiose, era presente l’intera comunità scolastica dell’istituto superiore caudino che, con un concerto sinfonico-corale del liceo musicale, ha voluto rendere omaggio ai Frati Minori Francescani del Convento della SS.ma Concezione e San Pasquale. La loro presenza nella città caudina, da ben trecento anni, rappresenta un presidio di fede, spiritualità arte e cultura. Da qui la volontà di affidare alla bellezza della musica un solenne messaggio di gratitudine per l’opera svolta sul territorio dalla famiglia

francescana.

Ad aprire il concerto, introdotto dalla prof.ssa Luisa Luciano, la prima esecuzione assoluta dell’Inno a San Pasquale, composto da Salvatore Ruggiero, giovanissimo alunno del liceo musicale, su testo tratto da una preghiera per un infermo di Gelsomino Del Guercio. È stato il guardiano del Convento, padre Eduardo Ferreira de Brito, a ricevere in dono, dallo stesso autore, la prima partitura dell’inno eseguito dal coro e dall’orchestra sinfonica come ricordo della serata. Un’ora intensa di musica e di emozioni che gli alunni del liceo musicale, insieme ai loro ex- compagni già diplomati e ai docenti, guidati dalla bacchetta del prof. Pasquale Lanni, hanno saputo trasmettere ai presenti attraverso l’interpretazione di pagine di Vangelis, Jenkins, Jacob de Haan,

Orff, Frisina, Shostakovich nonché di Pino Daniele e Morricone.

Soddisfatta e commossa la dirigente scolastica Maria Pirozzi che ha avuto parole di elogio per il risultato raggiunto dalla sua squadra. “Ce l’abbiamo fatta – ha esordito – grazie all’impegno, alla dedizione e alla sinergia d’intenti. Quello che avete visto questa sera è il frutto di un percorso interdisciplinare che ruota intorno alla musica. Al di là della performance strettamente tecnico-esecutiva, hanno collaborato altri dipartimenti e indirizzi per la realizzazione delle note critiche che ci hanno guidato all’ascolto attento e consapevole. Un supporto prezioso, inoltre, è stato dato dal PCTO che ha garantito percorsi di formazione orchestrale affiancando figure di professionisti del settore ai nostri studenti ai quali auguriamo di proseguire con successo, l’esperienza iniziata tra i banchi di scuola”.

Non sono mancati i ringraziamenti alle famiglie degli studenti, alla comunità scolastica, all’amministrazione comunale e a quanti hanno contribuito alla riuscita della serata. In chiusura, gli interventi del Sindaco Vincenzo Falzarano, dell’assessore Antonello Laudanna e del padre guardiano del convento.

Prossimi appuntamenti da non perdere, quelli del 9 e 12 giugno presso l’Oasi della Pace di Airola, rispettivamente con il “Lombardi Expo”, alla sua seconda edizione, e con il Reading teatrale e musicale e, quello conclusivo delle celebrazioni vanvitelliane del 21 giugno, in occasione della Festa della musica, presso i giardini della Reggia di Caserta.