Ceppaloni, grande attesa per la 40esima edizione della Porziuncola La manifestazione si svolgerà in Piazza Carmine Rossi da sabato 29 luglio a martedì 1 agosto.

Manca sempre meno all’edizione numero 40 della Porziuncola, Sagra dei fusilli e del formaggio pecorino che andrà in scena a Ceppaloni da sabato 29 luglio a martedì 1 agosto.

Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate sannita che dopo il grande successo di presenze dello scorso anno proverà a crescere ancora. La Pro Loco Ing. Pino Di Donato sta lavorando già da tempo a questo appuntamento in cui verranno festeggiate le 40 edizioni, traguardo molto importante e raggiunto con due anni di ritardo per via della pandemia che ha bloccato la manifestazione nel 2020 e nel 2021.

“Ogni anno è sempre una grande emozione ospitare tante persone che vengono a Ceppaloni per passare delle belle serate in nostra compagnia e soprattutto visitare il paese” ha spiegato il presidente Michele Iacicco.

“Per noi la Porziuncola, Sagra dei fusilli e del formaggio pecorino, è il momento più bello dell’anno -sottolinea-. Tutto il paese si mobilita per farsi trovare pronto e mostrare la sua parte migliore. Anche quest’anno vogliamo ringraziare tutti i ceppalonesi, i soci della Pro Loco e le istituzioni per il supporto di cui abbiamo bisogno e che non manca mai. Lo scorso anno grazie al contributo avuto da parte di tutti siamo riusciti a donare alla cittadinanza un defibrillatore e questo è motivo di orgoglio. Nell’edizione numero 40 avremo anche qualche novità perché col passare degli anni la Porziuncola diventa sempre più grande e apprezzata. Questo ci ha portato a dover studiare soluzioni diverse per accogliere al meglio i turisti che ormai arrivano da tutta la regione e non solo”.

Per il quarantesimo anno è pronto anche un cast di alto livello per il “Cippofest”, festival di musica popolare.

“Anche in questa edizione avremo con noi il direttore artistico Luigi Blaso che ringraziamo per la pazienza e per l’amicizia che ci dimostra. Ormai è uno di noi e per l’edizione numero 40 -conclude- ha preparato un cast importante che renderemo noto nei prossimi giorni”.