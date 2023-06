Si è svolta a Moiano la giornata di prevenzione contro tumore al seno La tradizionale iniziativa dell'associazione Underforty Woman Brest Care Onlus

Sono state tante le donne che, anche quest'anno, a Moiano hanno partecipato alla giornata di prevenzione contro il tumore al seno organizzata dall'associazione Underforty Woman Brest Care Onlus, di cui è presidente Maria Conte e direttore scientifico il dottore Massimiliano D'Aiuto.

Le visite senologiche sono state eseguite nello studio messo a disposizione dal dottore Giacinto Buonanno.

E' stata la dottoressa Stefania Bonagura, senologa, ad effettuare gli screening con ecografia e visita.

Un progetto che ormai da anni viene portato avanti a Moiano anche con la collaborazione di Mariateresa Meccariello, tra l'altro promotrice del progetto Smack (Still Marvellous After Cancer Knock, letteralmente "Ancora meravigliosa nonostante la percossa del cancro"), ovvero la

raccolta capelli per la donazione di parrucche a donne con reddito basso.

“Una bellissima iniziativa che ricorda alle donne l'importanza di prendersi cura e fare prevenzione”, il commento di una delle pazienti che si è sottoposta allo screening gratuito.

I progetti dell'Associazione Underforty Woman Brest Care Onlus – che invita anche a donare il 5 per mille per supportare le iniziative – sono, oltre alle visite di prevenzione, anche “Percorsi di vita” (varie figure mediche al fianco delle donne operate) e il progetto Smack per la raccolta dei capelli.