A Molinara il convegno su "potenzialità produttive nel bacino del Tammaro" Martedì 27 giugno a Palazzo Ionni l'incontro

Il Laboratorio per la felicità pubblica e il Comune di Molinara organizzano martedì 27 giugno alle ore 18.30 a Molinara presso Palazzo Ionni in Piazza San Rocco un incontro sul tema: “Identità territoriale, potenzialità produttive e ruolo delle istituzioni nel bacino del Tammaro”. Il programma dell’iniziativa è così articolato. Saluta Angelo Marino Sindaco di San Marco dei Cavoti e Presidente provinciale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Benevento; introduce Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica; relazionano (identità territoriale e potenzialità produttive): Gianna De Lucia Equipe Scuola di Impegno socio-politico della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese - Sant’Agata De’ Goti, Franco Bove Architetto Urbanista, Antonio Leone Già Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Alessio Valente Docente di Scienze della Terra presso l’Università del Sannio; conclude (ruolo delle istituzioni): Giuseppe Addabbo Sindaco di Molinara.

Con questo incontro, dopo la presentazione svolta a livello provinciale sugli scenari di crisi e sulle visioni future, si avviano degli approfondimenti per sistemi territoriali che consentano di individuare strategie di sviluppo sulla base del genius loci di ciascuna area del Sannio. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Benevento e con Base Benevento.

