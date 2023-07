Videosorveglianza, 158mila euro per la sicurezza a Montesarchio La nota dei consiglieri Clemente e Mauriello: "Attenzione particolare alle periferie"

I consiglieri comunali di minoranza a Montesarchio, Annalisa Clemente e Gaetano Mauriello intervengono sui fondi stanziati dal ministero dell'Interno per la videosorveglianza. con una nota congiunta i due consiglieri rimarcano come il finanziamento sia frutto del buon operato della precedente amministrazione: "Montesarchio risulta, da graduatoria del Viminale, comune destinatario di fondi per 158 mila euro per nuovi impianti di videosorveglianza. Per Montesarchio uno degli importi più alti in regione, e per quanto attiene alla provincia di Benevento solo altri due comuni risultano destinatari di finanziamento. E' un risultato importante, tra i tanti a dir la verità, conseguiti dalla passata amministrazione e che con orgoglio portiamo in dote a chi oggi guida il paese: come noto quello della sicurezza è un tema su cui abbiamo lavorato duramente, grazie alla collaborazione dei settori Innovazione Tecnologica e Polizia Locale, con l' allora assessore Annalisa Clemente e il consigliere delegato alla Polizia Locale Gaetano Mauriello, con risultati in parte già visibili vista la presenza di nuove telecamere di tecnologia avanzata. Con i 158mila euro ottenuti - spiegano Clemente e Mauriello - si potrà completare l'opera di installazione di apparecchi di nuova generazione che garantiranno sicurezza e agevoleranno il lavoro delle forze dell'ordine. Nel progetto che avevamo predisposto e che è stato finanziato, si è data molta attenzione alla sicurezza nelle periferie e nel centro storico, con innumerevoli nuove istallazioni, dai banchi dell'opposizione saremo vigili affinché il progetto venga completato nei tempi prestabiliti e implementato nel rispetto degli obiettivi definiti".