Bene la raccolta fondi per il contrasto alla violenza sulle donne L'appuntamento si è tenuto lo scorso 20 giugno a Foiano Valfortore

Con la Partita del cuore “Un calcio alla violenza”, svoltasi lo scorso 20 giugno sul campo sportivo polivalente di Foiano, si sono affrontate la squadra dei Carabinieri della Val Fortore guidata dal Capitano Gaetano Ragano, e la squadra dei dipendenti della ASL di Benevento, guidata dal direttore generale dottor Gennaro Volpe. L’evento voluto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica della violenza contro le donne e per promuovere una raccolta fondi a favore dei servizi antiviolenza ha visto la partecipazione di tutta la comunità foianese e delle associazioni civiche locali. Presenti all’evento anche lo staff della Cooperativa Nuovi Incontri, gestore della Casa per donne maltrattate “Viola” e dei Centri Antiviolenza “Pro.Ce.Do.” e “Dillo a noi”. La presidente Maria Fanzo e il CdA della cooperativa sociale Nuovi Incontri ringrazia il sindaco Ruggiero e tutta

l’Amministrazione comunale di Foiano di Val Fortore, il Capitano Gaetano Ragano dei Carabinieri dalla Val Fortore e il direttore generale Gennaro Volpe della ASL di Benevento per la loro sensibilità e sostegno a favore delle donne vittime di violenza e dei servizi che, insieme alle istituzioni, se ne prendono cura. Grazie di cuore per la liberalità di cui ci avete reso destinatari, la stessa sarà impegnata a favore delle donne

dei nostri servizi, provenienti da tutta la provincia di Benevento, per sostenere spese sanitarie straordinarie non coperte da altri fondi.