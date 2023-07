Feo Fest: l'evento di Foiano che lancia un messaggio importante Dalla biodiversità alle esigenza di difendere le comunità e gli ecosistemi

Si avvicina il Feo Fest, l'importante evento che si terrà a Foiano di Valfortore, con l'ufficio comunicazione del Comune che illustra il programma: "

Foiano di Val Fortore è anche il suo bosco Frosolone (detto Feo), il polmone verde di oltre 100 ettari con una biodiversita’ unica ed incontaminata, e dunque Feo Fest, vuole essere voce ed “eco” in ogni senso. Essere cassa di risonanza di un discorso più ampio. Cultura artistica, musicale, performativa e sensibilizzazione unita a formazione convinti come si è: che non si può più transigere, e semplicemente assistere, al collasso della Terra che impone ed invoca un agire planetario in sua difesa. E’ dunque dal basso che ci si deve muovere, dal cambiamento nei gesti quotidiani distratti, che possono diventare, quasi 8 miliardi di gesti consapevoli e dunque frenare l’irrimediabile. Feo Fest, dal 26 al 30 luglio 2023, non è solo un evento per intrattenere, ma un mix di proposte per educare al benessere, quella consapevolezza dell’essere, che conduce alla felicità. Il comune di Foiano V.F. è una goccia nel mare, ma è proprio questo che vuole essere, perché di gocce sono fatti gli oceani. Il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, è il fautore ed ospite di un ragionamento che si interroga sul: “come posso essere utile, come uomo e come comunità resiliente” ragionando dentro ed intorno a tematiche di grande attualità con tanti esperti in due giornate tematiche 28 e 29 luglio dal titolo “Effetti del cambiamento climatico. Le nuove scelte per il futuro”. Occasione e pungolo per scandagliare le problematiche e le urgenze legate all’ecologia, dalla vulnerabilità degli ecosistemi, all’assetto idro-geologico, esplorandone le ripercussioni sociali e ambientali, agricole, energetiche, economiche.

Primo appuntamento il 28 luglio, ore 18,00 presso il Largo Campanaro a pochi metri da Piazza San Giovanni. Ad aprire i lavori il sindaco Giuseppe Antonio Ruggieroa seguire: l’arch. Pio Castiello redattore della Proposta di Piano Urbanistico del Comune di Foiano di Val Fortore, il professor Nicola Fontana docente di costruzioni idrauliche dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento, Francesco Pepe docente di impianti chimici presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, l’ing. Salvatore Rubbo amministratore delegato Gesesa, gruppo Acea, il professor Domenico Pianese ordinario presso l’Università Federico II di Napoli in Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia. Saranno ospiti della sezione “La gestione dell’energia” il Dott. Filippo Sanseverino - Suprema Energia, l’ing. Lorenzo Nastasi - Gruppo Energia e Servizi, L’ing. Mirko Oliviero - Head of New Projects PLC Spa) e la dottoressa Letizia Magaldi - Magaldi Green Energy, mentre per la sezione “Le scelte della politica” Antonio Calzone - sindaco di Reino, Giuseppe Addabbo - sindaco di Molinara, Angelo Marino - sindaco di San Marco dei Cavoti e Presidente dell’ordine provinciale degli agronomi e l’on. Luigi Spagnolli - Segretario della III Commissione permanente Affari Esteri e Difesa e Membro della Commissione straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani.

La giornata del 29 luglio vedrà, invece, in conferenza il geologo Antonio Toscano che interverrà sugli effetti del cambiamento climatico sull’equilibrio idrogeologico, il dott. Raffaello Giordano - medico Veterinario Dirigente ASL Bn Area I.A.O.A., la dott.ssa Carmela Corvino sui vantaggi della fertirrigazione in agricoltura, la dott.ssa Grazia Punzo sulla gestione sostenibile della risorsa idrica, la dott.ssa Giuliana Napolitano, docente di Genetica presso l’Università Federico II di Napoli e il dott. Domenico Fulgione docente di Zoologia presso l’Università Federico II di Napoli, Francesco Pascale - Terra Felix Cooperativa Sociale), l’ing Dino Iannella, Direttore Tecnico New Vision, Gennarino Masiello - Vice Presidente Nazionale Coldiretti che dibatterà sugli effetti del cambiamento climatico sulla filiera agricola, Michele Buonomo - dirigente Legambiente Campania. Modera gli incontri la dott.ssa Angela Pagano - Responsabile Relazioni Istituzionali di Kyoto Club".