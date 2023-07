Paduli: installati defibrillatori. Vessichelli: ora corsi di formazione Blsd Questa mattina la cerimonia inaugurale nel centro sannita

Esprime soddisfazione per l'ennesimo traguardo raggiunto dalla sua amministratrice comunale il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli che dettaglia "Assicurare alla collettività uno strumento di prevenzione fondamentale per salvare vite umane, quale il defibrillatore, credo sia un segno di sensibilità e attenzione a favore della comunità e a tutela della salute di ogni cittadino.

Abbiamo ritenuto installare il primo defibrillatore davanti la casa comunale in modo che possa essere facilmente accessibile a chiunque e il secondo presso la Cittadella dello sport di via Ariella atteso l’elevato numero di giovani e adulti che frequentano il centro sportivo. Ringrazio tutti coloro i quali stamattina hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione, a settembre organizzeremo corsi di formazione Blsd nell’ambito di una giornata di prevenzione sanitaria con gli studenti delle scuole, pro loco e altre associazioni presenti sul territorio".