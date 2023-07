Foiano tra i borghi più sostenibili d'Italia: è comune Spiga verde 2023 Ruggiero: non un premio ma un percorso virtuoso

“Foiano di Val Fortore diventa Comune Spiga Verde, riconoscimento dato dalla Fondazione FEE, la stessa che cura le bandiere blu per le spiagge italiane...”. Lo annuncia soddisfatto il sindaco di Foiano Valfortore Giuseppe Ruggiero che aggiunge “un riconoscimento a cui si è lavorato per quasi due anni e che non è un semplice premio ma un percorso virtuoso, considerato che ogni anno bisognerà aggiornare il proprio stato per rimanere all'interno di questo ristretto numero di comuni”.

Obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione di tanti “che – prosegue Ruggiero - hanno partecipato al progetto fornendo e lavorando sui dati, senza dimenticare Confagricoltura Benevento che ha perorato la causa del Comune di Foiano di Val Fortore...nei prossimi giorni la bandiera blu, con la spiga di grano verde, verrà issata sulla casa comunale”. E Foiano rappresenta dunque il Sannio tra i sei riconoscimenti della Campania (gli altri comuni sono Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Massa Lubrense, Positano).

E sono 72 le località rurali che potranno fregiarsi, in questa ottava edizione, del riconoscimento Spighe Verdi 2023.

Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE - Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.