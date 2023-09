Kermesse "Storia e tradizioni di Airola Città": presentato il programma Nell'ambito delle iniziative dell'evento "Vanvitelli eredità del futuro"

Si è svolta il 31 agosto scorso, nel Palazzo Montevergine in Airola nell'ambito dell'evento VANVITELLI EREDITA' DEL FUTURO per le celebrazioni Vanvitelliane 1773-2023 la presentazione della kermesse STORIA E TRADIZIONI DI AIROLA CITTA', che coinvolge i festeggiamenti in onore della SS Addolorata e commemora il conferimento del Titolo di Città da parte di Carlo di Borbone con Regio con decreto del 30 agosto 1754.

Ha aperto l'evento la parata della banda musicale Nuova Arte 2 che ha allietato le strade cittadine partendo da piazza Lombardi lungo Corso Montella fino al Palazzo Montevergine. Nel chiostro dello stesso è stata deposta una corona d'alloro ai piedi della lapide che attesta il conferimento del titolo di città ad Airola, alla presenza del Sindaco Vincenzo Falzarano, del presidente della Proloco Franco Napoletano, del sindaco di Bucciano Pasquale Matera, del vicesindaco di Moiano Lucia Meccariello, dell'assessore alla cultura del comune airolano e vicepresidente della provincia di Benevento Antonello Laudanna, del vicesindaco di Airola Antonietta Bernardo, dell'assessore comunale Ornella De Sisto, è della Dottssa Angelina Capone, promotrice della posa della lapide durante il passato assessorato alla cultura.

Alle 16,30 nella conferenza stampa, alla presenza del Sindaco di Airola, di Padre Emanuele Zippo Rettore del santuario della SS Addolorata, é stato illustrato l'ampio e ricco programma religioso della festa.

Il direttore artistico del primo Premio “Airola Città “ Pasquale Giordano ha parlato dello svolgimento della serata del 17 settembre dedicata ad un pubblico vario, presentando gli artisti che si esibiranno e il conduttore Beppe Convertino intervenuto in collegamento durante la conferenza stampa.

Il presidente Franco Napoletano ha illustrato l'intero programma dell'evento, che prevede:

- il Corteo Storico a cura dell’associazione Fantasie d’Epoca nell'ambito della rievocazione teatralizzata coordinata da Lisa Falzarano

- la parata e il concerto della Banda dei Granatieri di Sardegna

-il Concerto del Coro polifonico '' ''Caserta Nova Ensemble"

- la Randonnée Reale

- serate di spettacolo ricche di artisti presentate da Gabriele Blair.

Nello stesso giorno alle 18 si è svolta nel palazzo Montevergine la Tavola Rotonda dal titolo "Vanvitelli in Valle Caudina", in occasione della quale è stato presentato il libro "Storia del mio palazzo", di Margherita del Ninno e Franco Napoletano. I proventi della vendita saranno devoluti per il restauro della Tela del Solaro ad Airola.

Sono intervenuti il Sindaco di Airola, il Sindaco di Bucciano, il vicesindaco di Moiano, il Presidente della Proloco di Airola e Luigi Nostrale, curatore della Mostra fotografica " Dalle Sorgenti del Fizzo alla Reggia di Carditello".

Inoltre la vicepreside dell'istituto comprensivo Vanvitelli Gabriella Maltese e la Preside Giovanna Falzarano, la quale ha chiuso la tavola rotonda sottolineando il ruolo fondamentale della scuola e delle istruzioni affinché le nuove generazioni possano conoscere, apprezzare ed amare il proprio territorio per poter costruire un futuro migliore.

Il dibattito seguito alla presentazione é stato moderato da Diodato Pirone, giornalista del Messaggero, autore del libro sulla crisi demografica "La trappola delle culle" ed. Rubbettino.

Dal testo è nata la proposta di avviare un progetto di Ri-nascita demografica e sociale della Valle Caudina in collaborazione con i Comuni, le Associazioni e la Regione Campania.

Nell'occasione é stata annunciata l'istituzione del premio Airola Città in vista dei festeggiamenti del 270° anniversario dell'importante conferimento che cadrà l'anno prossimo.

A seguire, è stato proiettato il cortometraggio "Dalla luce al lustro" realizzato da Scuola Viva in collaborazione con la Proloco di Airola e altre associazioni del territorio.

Nel Chiostro del palazzo é possibile ammirare la mostra sull'Acquedotto Carolino curata dagli architetti Franco Colussi e Francesco Ocarino, e la mostra "Leggi e decreti della storia dei Borboni" curata da Pantaleone Dentice.

Fanno da splendida cornice alle mostre gli abiti d'epoca realizzati dalla socia della Proloco di Airola Amalia Ruggiero. Gli organizzatori ringraziano infine il service White Blonde di Airola per gli impianti.