Telese Terme: ex imbottigliamento lascerrà posto al caffè letterario Il sindaco Caporaso: "Evitato di lasciare l'opera incompiuta dopo 10 anni di stazi"

Nel corso della riunione convocata per oggi del Consorzio per l'amministrazione del complesso idrotermale di Telese Terme e San Salvatore Telesino è stato approvato il progetto di variante dell’edificio che ospitava l’imbottigliamento delle terme telesine. Il progetto era stato finanziato nel 2012; i lavori appaltati nel 2013 hanno subito rallentamenti e poi uno stop.

Allo stato attuale, dunque, alla luce di un normale adeguamento dei prezzi, era necessario reperire una quota ulteriore di fondi per garantire la ripresa e il completamento dei lavori. “Bisogna sottolineare lo sforzo compiuto dal Consorzio per il reperimento dei fondi e l’impegno di questa amministrazione affinché si giungesse alla soluzione – dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Bisognava assolutamente evitare che si lasciasse l’opera incompiuta ancora per altro tempo, dopo 10 anni di stasi – aggiunge Caporaso -. Finalmente con la ripresa dei lavori si porterà a termine il bellissimo progetto che prevede un caffè letterario e che sarà uno dei fiori all’occhiello della nostra cittadina”.

Presenti alla riunione, oltre al sindaco Giovanni Caporaso, i consiglieri di maggioranza: Maria Venditti, Antonio Troiano, Lorenza Di Lello, Tommaso Mortaruolo; per la minoranza: Nicola Di Santo. Per il Comune di San Salvatore Telesino, presente il consigliere di minoranza Leucio Porto.