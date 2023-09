Un nuovo dirigente Scolastico all’Istituto Superiore di Faicchio Nazzareno Miele, già alla guida dell'Istituto Palmieri-Rampone-Polo di Benevento

Dopo la decennale esperienza della Dirigente Elena Mazzarelli, caratterizzata da un grande apporto professionale e umano e da un profondo senso di appartenenza, dal primo settembre 2023 si è insediato, all'Istituto di Istruzione Superiore di Faicchio, in qualità di reggente, Nazzareno Miele, già alla guida dell'Istituto Palmieri-Rampone-Polo di Benevento.

Il Dirigente Miele dopo i primi contatti con i membri dello staff e con l’ufficio di segreteria, guidato dal nuovo DSGA, Erika Vaccarella, ha voluto visionare accuratamente tutte le strutture e i laboratori delle due sedi.

Nel collegio del 5 settembre si è poi presentato ufficialmente all'intero corpo docente che lo ha accolto con il dovuto rispetto, ma anche con viva curiosità.

Dopo aver illustrato il proprio percorso personale e lavorativo, il nuovo Dirigente si è concentrato su quelle che saranno le linee di indirizzo per rendere i plessi di Castelvenere e Faicchio sempre più vicini ai bisogni di apprendimento degli studenti, grazie anche alla promozione di un apprendimento efficace e sempre più inclusivo.

Non sarà sottovalutato il rafforzamento di un rapporto sinergico con le Istituzioni e con gli attori economici, culturali e sociali del territorio, in modo che la presenza e le attività della scuola siano ben visibili a tutta la comunità.

In conclusione, il Dirigente Miele si è soffermato sulla costruzione di un clima di cooperazione e collaborazione efficace a tutti i livelli, grazie ai quali si raggiungeranno livelli più che apprezzabili, non solo nel campo della didattica e della sua organizzazione, ma anche nella progettazione e nei processi di valutazione .

Al termine del collegio, unanime è stato il sostegno espresso dal personale docente che ha mostrato vivo spirito di servizio e partecipazione nei confronti della “vision” e della “mission” del nuovo Dirigente.