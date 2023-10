A Ponte arriva "Stregati dai vicoli" L'evento organizzato dalla Pro Loco per il 31 e 1 novembre

Stregati dai vicoli è l'evento che il il 31 ottobre e 1 novembre si terrà a Ponte, nel centro storico. E' la seconda edizione dell'evento organizzato dall'Aps Pro Loco Ad Pontem che prevede mercatini, degustazioni, intrattenimento e percorsi guidati.

E dalla Pro Loco pontese spiegano: “Ma niente paura, anzi un pò di sana paura per due giorni all'insegna della promozione sociale, della valorizzazione delle realtà associative ed economiche, mettendo in risalto le potenzialità di sviluppo, non solo turistico, del piccolo borgo antico, dove il paesaggio è la più valida risorsa.”