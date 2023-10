Montesarchio: Sandomenico incontra il nuovo direttore distretto Asl Glorioso "Collaborazione proficua su prevenzione e redistribuzione territoriale medici di base"

Il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, informa di aver incontrato il nuovo direttore del distretto Asl della Valle Caudina, Antonio Glorioso:

“Nella giornata di oggi ho incontrato assieme al vicesindaco Morena Cecere e agli altri sindaci del comprensorio caudino il nuovo direttore responsabile del distretto sanitario Asl Antonio Glorioso.

Al dottor Glorioso vanno innanzitutto i miei migliori auguri di buon lavoro alla guida del nostro distretto. Sono certo che alla luce dell'altissima professionalità e dell'esperienza conquistata sul campo la sua direzione porterà ottimi risultati al distretto e dunque a un territorio strategico come l'area caudina.

Le premesse, con la propensione all'ascolto e al confronto con le istituzioni mostrate nell'incontro di oggi sono già ottime, e naturalmente assicuro al dottor Glorioso la mia totale collaborazione per dare al territorio i migliori servizi a livello sanitario.

Il lavoro da fare d'altronde è ampio, e sono state fin da subito evidenziate le priorità d'intervento: dalla redistribuzione territoriale dei medici di base, visto l'alto numero di pensionamenti, al ripristino del cup, ma col lavoro e la collaborazione sono certo che queste tematiche saranno sistemate in maniera ottimale.



E nel quadro di collaborazione instaurato si inquadra l'iniziativa sul fronte prevenzione che partirà da Montesarchio il prossimo 15 ottobre e durerà fino al 22 per poi proseguire in altri comuni del distretto.

In un momento come quello attuale, contraddistinto da difficoltà economiche che spesso, purtroppo, coincidono con una rinuncia alle cure da parte di molti cittadini, ritengo virtuosa l'iniziativa di screening per la prevenzione dei tumori.

In particolare la campagna prevede esami per la prevenzione

- del tumore alla mammella su donne nella fascia d'età che va dai 50 ai 69 anni

- del tumore alla cervice uterina per donne in fascia che va dai 25 ai 64 anni

- del tumore al colon retto per cittadini tra i 50 e i 74 anni.



Esami gratuiti che si potranno sostenere nell'area del distretto Asl, in Via Napoli 113, dalle 9 alle 19, mentre domenica 15 un ulteriore presidio Asl sarà nel parcheggio del centro commerciale Liz Gallery per fornire informazioni ai cittadini nonché il kit per la prevenzione del tumore al colon retto.

Per ogni informazione in ogni caso sarà possibile contattare il numero 0824308428.

Da parte del Comune di Montesarchio, in un mese particolare come Ottobre dove ci saranno tante iniziative in merito a partire dalla Camminata Rosa, si assicura la massima collaborazione sul fronte della prevenzione”.