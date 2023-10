Navetta di collegamento tra centro città e zona cimitero per 1 e 2 novembre Caporaso: un modo per ridurre l’utilizzo delle autovetture e decongestionare un po’ il traffico

Anche quest’anno è stata istituita la navetta di collegamento con il cimitero in occasione delle festività di ognissanti e del 2 novembre. Ad annunciarlo il Comune di Telese Terme in vista delle prossime festività.

Dall'Ente precisano che sono state previste 3 navette all’andata e altrettante al ritorno in ognuno dei due giorni, nei seguenti orari: partenza 9.30 da Telese e ritorno alle 11; partenza alle 11.05 e ritorno alle 12.30; partenza alle 14.30 e ritorno alle 16.30. Le navette partiranno negli orari stabiliti (9.30 – 11.05 – 14.30) dalle scuole elementari e seguiranno questo percorso: ingresso Terme; via Caio Ponzio Telesino (Liceo); Scuola Media; Scafa (piazzale palestra Jump); Slargo BNL; Corso Trieste (palazzo degli uffici); via Nazionale Sannitica (cappella Madonna del Roseto); S. Agatella; Via San Giovanni (Chiesa S. Alfonso); Cimitero; ritorno.

“Anche quest’anno abbiamo voluto offrire un servizio ai nostri cittadini, pensando soprattutto agli anziani e alle persone sprovviste di un mezzo di trasporto – ha detto il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. In modo che tutti possano fare visita ai loro cari nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. La navetta, però, nelle nostre intenzioni è anche un modo per ridurre l’utilizzo delle autovetture e decongestionare un po’ il traffico veicolare nella zona del cimitero”.