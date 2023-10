Giovane calciatore salva avversario. Il sindaco: "Episodio che scalda i cuori" Avversario si accascia, giovane calciatore lo assiste ed evita soffocamento. Caporaso: "Esempi veri"

“Per me è sempre motivo di grande orgoglio sapere che nostri concittadini si distinguono per gesti di grande valore. Quello che è accaduto a Paolisi, nel corso della partita di calcio under 19 tra la squadra locale e il Puglianello è qualcosa che riscalda i nostri cuori”. E’ il commento del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso riferendosi all’episodio di qualche giorno fa sul campo di calcio del Paolisi.

Nel Puglianello milita la giovane promessa del calcio telesino Manuel Di Mezza il quale ha prontamente soccorso un avversario che in una fase di gioco si è accasciato a terra in preda a convulsioni, aprendogli la bocca e tirandogli fuori la lingua per evitare un soffocamento.

Vista la scena dagli spalti si è immediatamente precipitato in campo anche il papà di Manuel, Gabriele fisioterapista di lunga esperienza, per prestare un primo aiuto. Dopo avergli praticato un massaggio cardiaco ha monitorato la situazione del giovane per circa 40 minuti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, tenendolo sveglio e cosciente.

Il calciatore del Paolisi, per fortuna, si è ripreso e sia il Paolisi che il Puglianello hanno avuto per Manuel bellissime parole di elogio.

“Elogi e apprezzamenti ai quali mi associo – aggiunge Caporaso-, come sindaco e prima ancora come genitore. Gabriele e Manuel rappresentano un esempio, la testimonianza di come i buoni e corretti insegnamenti, sia della famiglia che dello sport, influiscano sulla costruzione di giovani con solidi valori morali. Conosco Gabriele da sempre, la sua natura è quella di un uomo sempre pronto a dare il suo contributo per il bene degli altri, di tutti. La sua famiglia è un pezzo di storia di questa comunità per cui sono certo che tutti i telesini vorranno abbracciarlo, avendo apprezzato il suo gesto e quello di Manuel.

A Manuel, infine, va il nostro grazie e il nostro sentito augurio di un futuro brillante, nella vita e nello sport”.