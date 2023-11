4 Novembre: le celebrazioni a Telese Terme e l’intervento del sindaco Caporaso: la giornata sia un doveroso momento di memoria ma sia anche un giorno di riflessione

Anche a Telese Terme, questa mattina, si sono svolte le celebrazioni in occasione della Festa dell’Unità nazionale – Giornata delle Forze Armate con la tradizionale deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti in guerra sito nei giardini antistanti il plesso delle scuole elementari in viale Minieri.

“Come ogni anno, rendiamo omaggio ai caduti per la patria, a chi ha dato la vita per gli ideali di libertà – ha detto il sindaco Giovanni Caporaso -. Ringrazio e saluto le autorità civili, militari, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e dell’arma e tutti i cittadini qui presenti per testimoniare, come disse il nostro grande presidente Pertini in suo discorso, il valore di una data tra le più memorabili della nostra storia, che ci ricorda la prova durissima sostenuta dal nostro popolo sigillando, con il sangue di oltre seicentomila caduti, l’indipendenza e l’unità del Paese”.

Insieme al sindaco e agli amministratori, presenti alla cerimonia i due parroci, don Gerardo Piscitelli e don Gianmaria Cipollone, i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di ex combattenti e dei carabinieri in congedo.

“Questa giornata – ha concluso Caporaso - sia un doveroso momento di memoria ma sia anche un giorno di riflessione che tutti noi facciamo sul supremo valore della pace e della fratellanza tra i popoli. Viva l’Italia unita e le sue forze armate come strumento di pacificazione”.