Calvi: al via il Natale con l'albero e tanta animazione Al via la XIV Edizione della rassegna Fantasie di Natale, una deliziosa sinergia

Questa sera, venerdì 8 dicembre 2023, partirà a Calvi “Fantasie di Natale”, la rassegna natalizia, giunta alla XIV edizione, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Calvi. Ben ventidue eventi, sia tradizionali che innovativi che sapranno ben portare a Calvi l’atmosfera natalizia. Dall’accensione dell’albero, del presepe e delle luminarie di Calvi, previsto per questa sera alle ore 19:30 in Piazza Roma al grande e conclusivo spettacolo delle fontane danzanti del 7 gennaio del nuovo anno, il grande spettacolo di fuoco, acqua e luci, atteso da tutta la Regione Campania. Questa sera, prima dell’Accensione dell’Albero si terrà a termine della Processione, il Falò dell’Immacolata, organizzato dal Centro Culturale Calvi, in collaborazione con la Parrocchia San Gerardo Maiella di Calvi.

“Anche quest’anno - ha dichiarato l’Avv. Armando Rocco, Sindaco di Calvi - abbiamo voluto valorizzare il periodo delle Feste garantendo, soprattutto per la gioia dei più piccoli, un programma natalizio nutrito e ricco di intensi momenti di letizia e coesione sociale. È proprio nei momenti di difficoltà, infatti, che l'amministratore, in qualità i buon padre di famiglia, deve acuire il suo impegno per far emergere con forza il senso di appartenenza alla nostra Comunità. Da questa sera avrà inizio la XIV Edizione della rassegna Fantasie di Natale, una deliziosa sinergia di idee, suggestioni, attimi di gaudio: ben 28 iniziative, tutte gradevoli occasioni di aggregazione e condivisione sociale valorizzate, ancor più, dall'incantevole contesto fiabesco di un Magico Villaggio di Natale, dove la fantasia e l'immaginazione regnano sovrane. Il tutto sapientemente integrato per favorire e stimolare il perseguimento di un Sogno, il Sogno di unità, di aggregazione, di coesione che da anni perseguiamo come il più ambito dei nostri traguardi e che ha acquistato, nei drammatici momenti di distacco sociale che abbiamo vissuto, ancor più valore e pregio e che pertanto abbiamo il dovere di salvaguardare con forza”. Le Fantasie di Natale si compongono di ben ventotto eventi: Falò dell’Immacolata e Accendiamo il Natale, con l’accensione dell’Albero di Natale, del Presepe e delle Luminarie (venerdì 8 dicembre), Arrivo di Alabaster Snowball e tutti gli Elfi con l’Ufficio Postale, con la partecipazione degli Artisti di Strada e la consegna delle letterine da parte dei bambini (domenica 10 dicembre); Addobbo sospeso (da lunedì 11 dicembre), Scatole di Natale per i più bisognosi (da martedì 12 dicembre), Falò per la Pace (mercoledì 13 dicembre), Giocattolo sospeso (da giovedì 14 dicembre), Tombolata virtual social di Natale (domenica 17 dicembre), Canti di Natale (martedì 19 dicembre), Christmas Carols (giovedì 21 dicembre), Scambio di auguri con la Comunità, Arriva Babbo Natale con Alabaster Snowball e tutti gli Elfi e Consegna di un pensiero ai bambini da parte dell’Amministrazione Comunale e IV Re (venerdì 22 dicembre), Natale nell’arte (sabato 23 dicembre), Illuminiamo il Natale (domenica 24 dicembre), Deposizione del bambinello nel Presepe in Piazza Roma (domenica 24 dicembre), Corri sui passi di Federico II (martedì 26 dicembre), Tra il dire e il fare (mercoledì 27 dicembre), Concerto di Natale (giovedì 28 dicembre), Tombolata virtual social di Tombolata virtual social di Fine Anno venerdì 29 dicembre), Mercatini della solidarietà e della Speranza (sabato 30 dicembre), Aspettando il nuovo anno con la Comunità (domenica 31 dicembre),Tombolata virtual social di Inizio Anno (martedì 2 gennaio); Tombolata virtual social dell’Epifania ( venerdì 5 gennaio), Sportando con la Befana, Arriva la Befana e Gran Concerto dell’Epifania (sabato 6 gennaio); Fontane danzanti (domenica 7 gennaio).