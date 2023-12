Programmazione e volontà per verde pubblico e decoro urbano Mauro, consigliere comunale di Sant'Agata de' Goti traccia bilancio ed elogia dipendenti

"Sant’ Agata de’ Goti sempre più verde, grazie non solo all’impegno incessante dell’amministrazione ma grazie e soprattutto al lavoro encomiabile dei nostri operatori ecologici.

Il decoro e la pulizia della città, la cura del verde pubblico, sono solo alcuni dei pilastri su cui si fonda l’azione amministrativa". Così il consigliere comunale Mauro che spiega come la manutenzione e gli interventi di pulizia "sono scanditi da un calendario cui abbiamo sempre cercato di attenerci, anche in questi mesi invernali dove le condizioni meteo non sempre sono favorevoli.

Il verde ha necessità di cure e manutenzione, si tratta di un'attività di prevenzione e pulizia del verde programmata sia ordinaria che straordinaria. Solo così il verde crescerà ordinato e con un senso estetico, che migliora senza dubbio la vivibilità cittadina". Poi un bilancio: "A ridosso della commemorazione dei defunti si è provveduto alla risistemazione del cimitero Capoluogo e dei cimiteri di San Tommaso e San Silvestro, per poi proseguire con la pulizia di piazzette e fontane nelle Frazioni di Bagnoli e Sant’Anna, mentre hanno interessato la Frazione San Silvestro nella piazza Biscardi, le Contrade Cerreta e Piantito ed il centro cittadino nei pressi di chiese e fontane ma anche dei parchi Santa Rita e il parco Trilly, gli ultimi interventi. Colgo l’occasione non solo per rinnovare i ringraziamenti agli operatori della ditta Lavorgna Srl, ma anche per ringraziare tutti quei cittadini che silenziosamente si adoperano per tenere pulita la nostra città. E’ confortante sapere che laddove noi non riusciamo ad arrivare, qualcun altro agisce per il bene comune".